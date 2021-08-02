Подрядчик приступил к ремонту дороги в Сафоновском районе

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Сафоновском районе компания ООО «ДСК Логистика» начало ремонт участка протяженностью 9,1 км дороги «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново»-Пушкино-граница Дорогобужского района (км 5+500 – км 14+690).

В настоящее время проводится фрезерование старого покрытия. В рамках работ также будет выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин. Участок ремонта проходит через деревни Филиппово и Терентеево.

Благодаря нацпроекту, в 2021 году также будет отремонтирован еще один участок дороги «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново»-Пушкино-граница Дорогобужского района протяженностью 3 км (км 19+500 – км 22+500).

А кроме того, в 2021 году в Сафоновском районе будет отремонтировано 2,8 км дороги М1 «Беларусь»-Холм-Жирковский, ведущей от федеральной трассы к районному центру, – сообщает пресс-служба СОГБУ «Смоленскавтодор».