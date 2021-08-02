﻿Наблюдай и доверяй



С 17 по 19 сентября будут проходить выборы депутатов в Государственную Думу РФ и Сафоновский городской совет. Следить за процессом голосования на каждом избирательном участке будут независимые общественные наблюдатели. А что знают жители района об их полномочиях?

Ольга Мараева, директор школы № 6:

– Общественные наблюдатели – это обязательные персоны на избирательных участках. Программа подготовки независимых общественных наблюдателей стартовала в 2018 году на президентских выборах, а в прошлом году еще раз доказала свою состоятельность при голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации. Главная задача общественных наблюдателей – через доверие к избирательному процессу обеспечить авторитет власти.

Виктория Казакова, председатель участковой избирательной комиссии № 454:

– Выборы в Госдуму, безусловно, событие очень важное для политической жизни государства. От того, как сформирован этот высший орган власти, зависит жизнь страны в ближайшие пять лет. Институт независимого наблюдения является эффективным инструментом контроля за чистотой выборов. Не побоюсь сказать, что общественный наблюдатель – партнер избиркома. ЦИК Российской Федерации даже учредила медаль, которая присуждается за практический вклад в обеспечение свободных и справедливых выборов. Ею отмечаются наблюдатели, которые оказали реальное содействие и помощь в реализации избирательных прав граждан.

Василий Сильверстов, председатель Общественного совета Сафоновского района:

– Недавно Общественная палата РФ заключила соглашение с политическими партиями по вопросу наблюдения за выборами. Свои подписи под документом поставили представители больше десяти партий. Взаимодействие предусматривает обмен опытом, проведение обучающих мероприятий и совместную информационную деятельность. В настоящее время готовится «Золотой стандарт» наблюдения за выборами. Представителей политических партий приглашают принять участие в обсуждении этого документа, чтобы наблюдение за предстоящим голосованием прошло максимально корректно и детально.

Иван Власенков, председатель молодежного совета:

– Общественное наблюдение обеспечивает прозрачность избирательного процесса. Инициативные граждане следят за ходом выборов, фиксируют возможные несоответствия российскому законодательству, обращаются с предложениями и замечаниями к председателю избирательной комиссии. Каждый наблюдатель вправе пройти обучение, по окончании которого он будет обладать необходимыми компетенциями. В соответствии с ними гражданин сможет обеспечить должный контроль на своем избирательном участке.

Любовь Кошелева, уборщик служебных помещений МКУ «Сафоновотранссервис»:

– В этом году впервые буду работать на избирательном участке в качестве наблюдателя. Весной участвовала в двухдневном обучающем семинаре, организованном Общественным штабом по наблюдению за выборами. Интересно, что теперь у наблюдателей появилась новая задача – через соцсети максимально информировать избирателей о том, что происходит на участке в дни голосования. Ведь чем больше людей следит за процессом, тем меньше шансов, что произойдет какое-то нарушение.

Подготовила Марина Хотулева