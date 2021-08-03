С заботой об экологии

Смоленская АЭС направила в 2020 году на охрану окружающей среды 210 млн рублей. Эти средства были вложены в сохранение экологической чистоты водоёма-охладителя атомной станции, атмосферного воздуха, земельных ресурсов, техническое обслуживание, модернизацию, плановые ремонты обеспечивающего оборудования АЭС.

Об этом было сообщено 23 июля 2021 года в ходе состоявшейся в администрации г. Десногорска презентации экологического отчета Смоленской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») за 2020 год.

Интерес к деятельности главного энергетического предприятия Смоленской области проявили представители власти, надзорных органов, общественных организаций, здравоохранения, образования, средства массовой информации.

Специалисты Смоленской АЭС ведут постоянный мониторинг радиационной и экологической обстановки. Надежные средства контроля дают возможность получать объективную информацию. Так, радиационный фон в районе расположения атомной станции находится на уровне естественных природных значений – 0,07-0,14 мкЗв/ч. Данные мониторинга независимых специализированных организаций также подтверждают эффективность экологической деятельности станции.

«На протяжении многих лет мы проводим радиационно-гигиенический мониторинг объектов окружающей среды в районе расположения Смоленской АЭС. Анализ получаемых нами данных свидетельствует, что состояние региона, сложившееся за весь период эксплуатации атомной станции, оценивается как благополучное», –

подчеркнула врио руководителя независимого государственного органа надзора — Межрегионального управления №135 ФМБА России Ольга Лямцева.

«Сохранение природы – обязательное условие устойчивого развития общества и повышения качества жизни людей. К этой аксиоме коллектив Смоленской АЭС относится со всей ответственностью, реализуя свою экологическую политику, в основе которой – модель международного стандарта ИСО 14001 «Планируй – выполняй – контролируй – анализируй – улучшай», – отметила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. –

Комплексная работа всех подразделений направлена на рациональное природопользование, сохранение естественных экосистем. При этом мы не ограничиваемся рамками установленных требований, рождаются и воплощаются в жизнь новые идеи, цель которых – улучшение экологической обстановки в регионе расположения атомной станции и развитие экологической культуры среди населения».

Большое внимание Смоленская АЭС уделяет эколого-просветительской работе. Отдел охраны окружающей среды ежегодно инициирует в городе проведение всероссийских экологических акций «Зеленая весна» и «Вода России». В 2020 году к ним присоединились более 200 человек. Во время субботников был убран мусор на территории Десногорска, прилегающих лесопарковых полосах и водоохранных зонах.

Деятельность Смоленской АЭС отмечена многочисленными дипломами, наградами и благодарственными письмами со стороны государственных контролирующих органов, Общественной палаты Российской Федерации и независимых экологических организаций.

Жители региона, представители органов власти и общественных организаций отмечают, что Смоленская АЭС – открытое, социально ответственное и экологически ориентированное предприятие.

«Смоленская АЭС, реализуя свою экологическую политику, задает правильный курс природоохранной деятельности другим предприятиям региона», – считает и.о. начальника департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Оксана Лаврикова.

Отчёт Смоленской АЭС доступен всем заинтересованным лицам на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» www.rosenergoatom.ru (раздел «Безопасность и экология»

на странице Смоленской АЭС).

Экспертное мнение

по итогам презентации отчета об экологической безопасности

Смоленской АЭС за 2020 год

Александр Новиков, заместитель главы Десногорска по социальным вопросам, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»:

– Уже более 10 лет Смоленская АЭС представляет общественности свои отчеты об экологической безопасности. Считаю необходимым и полезным доводить объективные сведения до людей. Их каждый, кто заинтересован, может почерпнуть не только на встречах со специалистами, но и в любое время на сайте концерна «Росэнергоатом», в СМИ.

Ярче всего о благополучии в экологии Десногорска говорит множество отдыхающих со всей России вблизи нашего водохранилища. Мы всерьез задумались об организованном туризме, чтобы предотвратить загрязнение прибрежной полосы мусором, который оставляют гости. Первый шаг уже сделан –

создаем новую благоустроенную территорию, при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС реализуем важный проект «АтомПарк».

Алексей Азаренков, начальник медико-санитарной части № 135 Федерального медико-биологического агентства России:

– Зачастую люди, далекие от атомной энергетики, проблемы со здоровьем связывают с атомной станцией. Это необоснованно, что подтверждают многочисленные итоги обследований.

Я бы заострил внимание, скорее, на том, что здоровье однозначно страдает при несбалансированном питании, курении, употреблении алкоголя, малоподвижном образе жизни и ожирении. Международным медицинским сообществом установлена отчетливая связь между стрессовыми ситуациями и возникновением разного рода болезней.

А наличие атомной станции сказывается на уровне материального и социально-гигиенического благополучия населенных пунктов, на территории которых работают АЭС. Он всегда выше, что также положительно отражается на здоровье. Это в полной мере относится и к Десногорску.

Управление информации и общественных

связей Смоленской АЭС