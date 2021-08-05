В объективе – ремонт по улице Революционной

Специалисты ООО «СтройТехСнаб» вот уже пятый год работают на благоустройстве дворовых территорий и ремонте дорог в Сафонове.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нынешним летом они смогли обустроить уютные дворики у жилых домов № 13 по улице Ленина и у дома № 9 по улице Советской. Сейчас специалисты фирмы ремонтируют дорогу и тротуар по улице Революционной.

При этом автомобильное движение в этом районе, находящемся в центре города, не прекращается. Не отменены и рейсы общественного транспорта по маршруту № 3 с конечной остановкой по улице Революционной у больничного городка.

Генеральный директор ООО «СтройТехСнаб» Эдвард Галстян отмечает, что предпринимаются все усилия для проведения работ на этом объекте в напряженном темпе. Поскольку дорога оказалась в аварийном состоянии, это вызывало нарекания водителей, вынужденных преодолевать на своем пути препятствия. Старый асфальт пришлось фрезеровать, поднимать люки колодцев. Перед укладкой асфальтобетонного покрытия (его наносят в два слоя) тепловики успели заменить инженерные сети.

После раскопок приступили к работе дорожники; они наводят глянец и обустраивают заездные карманы для автотранспорта у больничного городка, восстанавливают асфальт на тротуаре со стороны больницы, устанавливают, где это необходимо, бордюры.

Возникающие во время ремонта проблемы руководство подрядной организации решает с Администрацией Сафоновского района, стремясь сдать этот объект в ближайшее время.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.