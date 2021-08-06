Стройка и спорт рядом идут



Вся спортивная жизнь Сафонова десятилетия проходила и проходит на стадионе в поселке Южном. Соревнования, чемпионаты, товарищеские встречи, спартакиады и фестивали, городские праздники собирали сотни спортсменов и болельщиков на его трибунах. Здесь гордятся свои зеленым футбольным полем: живую траву берегут и тщательно за ней ухаживают, тренировки проводят по графику, а соревнования – по расписанию. Но если траву можно вырастить, а затем поливать и подстригать, то другие проблемы, связанные с состоянием материально-технической базы, требуют иного подхода.

На фото — сафоновские юные легкоатлеты на стадионе ФСК «Сафоново» в октябре 2020 года после соренования с участием спортсменов из других районов области



Легкоатлеты мечтали о современной беговой дорожке со специальным резиновым покрытием, тренер по лыжам – о ремонте старых стен и прогнивших полов и чтобы крыша над тренажерными залами и раздевалками не протекала. В мае этого года неравнодушные сафоновцы обратились с письмом к депутату Государственной Думы Федерального собрания РФ Сергею Ивановичу Неверову с просьбой оказать финансовую поддержку для решения этих вопросов. По инициативе депутата удалось привлечь денежные средства. Финансируются два направления: обустройство легкоатлетической беговой дорожки и ремонт спортивной базы, в которой расположены раздевалки, тренажерные залы и помещения для хранения спортивного инвентаря для юных лыжников и легкоатлетов. Общая стоимость сметных работ составляет 14 миллионов рублей.

Заместитель Главы МО «Сафоновский район» Наталья Ивановна Гузенко, курирующая вопросы физической культуры и спорта, отметила особую социальную важность объекта:

– Все, что связано с организацией детского досуга, формированием у подрастающего поколения потребности в здоровом образе жизни, является приоритетным направлением для местной власти. Спортивные оздоровительные секции по лыжам и легкой атлетике имеют большую историю, сафоновские команды приносят родному городу спортивную славу на уровне региона и России.

Недавно состоялись электронные торги по определению подрядчика по обустройству беговой дорожки. Предстоит провести фрезерование старого асфальта, установить бордюры с одной стороны, залить бетонное основание под литое бесшовное резиновое покрытие. Думаю, что наши спортсмены будут очень рады такому подарку: не каждый город районного значения может похвастаться таким новым спортивным объектом.

Сейчас ремонт в самом разгаре. Но юные спортсмены не собираются брать паузу в тренировках, потому что, как говорит их тренер, один летний день дает результаты зимой. Они стараются не мешать строителям и с нетерпением ждут окончания работ.

Договорные обязательства по ремонту помещений, которые видели покраску в последний раз более десяти лет назад, выполняет старейшая фирма района ООО «ИздешковоСтрой».

На переднем плане — штукатур-маляр ООО «ИздешковоСтрой» Любовь Луканченкова

Ее руководитель Галина Федоровна Зайцева с большой ответственностью относится к выполнению обязательств, связанных с ремонтом спортивной базы ФСК «Сафоново».

– Когда мы приступаем к новому объекту, всегда оцениваем его особенности, – поделилась она. – Не для того, чтобы на них ссылаться, а для того, чтобы правильно распределить силы. Объект важный и сложный одновременно: в результате текущего ремонта внутри помещений нужно не просто обновить старые стены, но значительно улучшить условия для пребывания здесь юных спортсменов.

Что нам предстоит сделать в итоге? Полностью поменять мягкое покрытие на крыше. Здесь я спокойна: работа поручена опытным специалистам Алексею Ивановичу Апполонову, Евгению Александровичу Силивончику, Александру Николаевичу Короткову и Владимиру Петровичу Ковыренкову. От качества их работы зависит, как сохранится ремонт помещений.

Наши штукатуры-маляры – настоящие универсалы. Алла Григорьевна Долотова, Надежда Ивановна Михайлова, Любовь Николаевна Луканченкова просто не умеют плохо работать, потому что этого не позволят им профессиональная совесть и рабочая честь.

Штукатуры-маляры Алла Долотова и Надежда Михайлова



На строителей возложен большой объем работ по текущему косметическому ремонту стен. Предстоит полностью избавиться от деревянных полов, заменив их на бетонные основания под линолеум; поменять двери на новые из ПВХ; установить вентиляцию и отремонтировать отопительную систему и сантехнический узел с полной заменой оборудования. Кроме того, большой объем работ будет произведен в душевых: появятся три дополнительных помывочных места.

Каждый раз мы выявляем новые слабые места: так всегда происходит при ремонте старых помещений. Стоит отметить, что администрация Сафоновского района, лично Глава Александр Иванович Лапиков, директор ФСК «Сафоново» Владимир Владимирович Кузьмич не стоят в стороне, а принимают участие в решении возникающих вопросов. Мы понимаем, как ждут спортсмены окончания ремонта, и все делаем, что от нас зависит. И в то же время просим понять: есть технологии, которые нельзя нарушать, чтобы не навредить качеству.

… День строителя и День физкультурника идут в августе друг за другом с разницей в одну неделю. Мы уходили с объекта со словами пожеланий успешной работы в адрес строителей и новых рекордов – юных спортсменов. Татьяна Приходько Фото автора