В Смоленске пройдут Одигитриевские торжества

9-10 августа 2021 года в Смоленске пройдут традиционные торжества в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». В течение двух дней в Свято-Успенском кафедральном соборе состоятся праздничные богослужения.

9 августа в 15.00 будет совершена Малая Вечерня с чтением Акафиста Божией Матери у чудотворной иконы «Одигитрия Смоленская». Богослужение будет транслироваться в прямом эфире на сайте Смоленской митрополии (http://smoleparh.ru/) и в группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/iera_mitropolis_smolensk).

В этот же день 18.00 состоится Всенощное бдение, прямая трансляция которого будет осуществлена на указанных ресурсах Смоленской митрополии.

Во вторник 10 августа в главном кафедральном храме Смоленска будут совершены три Праздничные Божественные литургии: в 0.00, 7.00 и 10.00.

Позднюю Божественную литургию возглавят митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и архипастыри из других епархий. Прямая трансляция архиерейского богослужения будет организована на телеканалах «Союз», «Регион-67», на сайте Смоленской митрополии и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что богослужения в Свято-Успенском кафедральном соборе совершаются с учетом эпидемических норм и рекомендаций: в соборе установлены бактерицидные лампы, поверхности икон обрабатываются антисептиком, посетителей кафедрального храма призывают не пренебрегать масочным режимом и другими эпидемическими нормами.

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Чествования Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии — одной из великих православных святынь Русской Православной Церкви — продолжается уже несколько столетий.

Икона была принесена в Россию из Греции. Ее название — «Одигитрия» — в переводе с греческого означает путеводительница, указующая. По преданию, греческий император Константин Порфирородный благословил этой иконой свою дочь Анну, выдавая ее замуж в 1046 году за Черниговского князя Всеволода Ярославича. После смерти князя Всеволода икона Одигитрии досталась по наследству их сыну — Владимиру

Мономаху. Владимир Мономах перенес икону Одигитрии — благословение своей матери — из Чернигова в Смоленск, где он княжил с 1097 года, поставив ее в соборном храме Успения Богоматери, заложенном им же 3 мая 1101 года. С этого времени икона Одигитрии стала называться Смоленской.

В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. Дочь князя Вито-вта София была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича. В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой об-раз установили в Благовещенском соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве остались две ее копии.

С 1526 года праздник Чудотворной иконы Одигитрии Смоленской отмечается 10 августа. Он установлен в память возвращения Смоленска из-под власти Литвы.

В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список (в 1666 году вместе с древней иконой новый список возили в Москву для поновления), который поместили в башне Смоленской крепостной стены, над Днепровскими воротами, где позже была устроена Одигитриевская церковь.

В 1666 году Смоленская икона Божией Матери вторично была в Москве для поновления потемневшей от времени живописи.

В 1812 году, во время нашествия французов, перед Бородинской битвой эта икона была вынесена из Смоленска и доставлена в Москву.

После Бородинской битвы икона Одигитрии вместе с Иверской иконой была отнесена в Лефортовский дворец, где лежали раненые воины. Перед взятием Москвы французами Смоленская икона была отправлена епископом Иринеем в Ярославль, где она оставалась до окончания Отечественной войны 1812 года. Из Ярославля икона снова была возвращена в Смоленск и поставлена в кафедральном соборе до 1940 года. Дальнейшая судьба Смоленской святыни неизвестна.

Сейчас на ее месте в Успенском кафедральном соборе находится чудотворная Смоленская икона Одигитрии, написанная в 1602 году. После окончания строительства крепостной стены она была привезена в Смоленск царем Борисом Годуновым для установки над главными, Фроловскими, воротами у Днепровского моста. Списана эта икона с чудотворного образа при царе Иоанне Грозном художником Постником Ростовцем.