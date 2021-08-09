Почему я иду на выборы?

Анна ЗАХАРОВА, председатель Сафоновского районного Совета депутатов:

– Иду на выборы, потому что я — гражданин своей большой и малой Родины и мне небезразлично, в какую сторону будет идти их развитие. Я буду голосовать за партию, которая представит народную программу, за кандидатов, которым доверяю. Нужно принимать решение, нужно делать выбор, совершать поступки и отвечать за них.

Есть «молчуны», предпочитающие оставаться в стороне, но при этом предъявляющие власти претензии. Так идите, высказывайте свое мнение, голосуйте за тех, кого вы поддерживаете, покажите, что у нас есть взаимодействие власти и общества и благодаря этому можно достичь очень многого.

А еще надо идти на выборы, так как неучастие в голосовании может быть воспринято как неприятие существующего строя, а это, как показывает история, может быть наказуемым.