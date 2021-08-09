Честно и прозрачно

Светлана ЗАЯЦ, учитель начальных классов гимназии:

– В выборах я участвую постоянно, выражая, таким образом, свою гражданскую позицию, поддерживая тех кандидатов, которым доверяю будущее своего города и района, области и страны.

В этом году буду наблюдателем на выборах в Государственную Думу РФ и Сафоновский городской Совет. Считаю важным проследить за соблюдением закона при проведении голосования и подсчета голосов. В случае выявления нарушений постараюсь их пресечь, либо зафиксировать. В апреле этого прошла обучение, организованное для наблюдателей, в ходе которого мы изучали законодательную базу, а также свои права и обязанности, необходимые в дальнейшей практической работе.

Главная задача наблюдателей, в моем понимании, – обеспечить законность выборов, честно выполнить возложенные на нас обязанности, не допустить фальсификации в подсчете голосов избирателей.