«Космос» пополнился «Стремлением к звездам»

Банк России 9 августа 2021 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский» в честь знаменитого ученого, основоположника современной космонавтики. Монета номиналом 3 рубля, весом 31,1 г. и диаметром 39 мм.

Памятные монеты, выпущенные Банком России, посвящены выдающимся личностям, особым датам и историческим событиям. В этом году мы отметили 60-летие первого полета человека в космос. В честь первого космонавта Юрия Гагарина назван город в Смоленской области, а в Смоленске есть улицы, названные в честь космонавтов и ученых, посвятивших свою жизнь космосу. Есть в Смоленске и улица Циолковского.

На новой монете – портрет знаменитого ученого выполнен на фоне цветных изображений космического пространства и формул.

«В 2021 году это вторая монета серии «КОСМОС». В конце марта Банк России выпустил в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос» – серебряную и из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Часть монет вышла с цветным покрытием», – отмечает начальник отдела наличного денежного обращения смоленского отделения Банка России Надежда Кильяченкова.

На сегодняшний день в нашей стране уже выпущено 48 монет на тему космоса, 17 из них – в советский период, и 31 – с 1992 года по настоящее время.

«В следующем году серию «Космос» пополнят еще две серебряных монеты: трёхрублёвая монета с названием «Луноход», и 25-рублевая – «Первый групповой космический полёт»», – рассказала Надежда Кильяченкова.

КСТАТИ

Константин Циолковский уже был изображен на монете – в 1987 году ученый появился на памятной мельхиоровой монете номиналом 1 рубль тиражом 4 млн экземпляров в различных качествах чеканки. Она была выпущена к 130-летию со дня рождения ученого.

Интересно и то, что в вышедшей в прошлом году книге, подготовленной Гознаком к своему юбилею (напомним: АО «Гознак» – предприятие, которое непосредственно изготавливает деньги по заказу Банка России), есть уникальные изображения проектов банкнот, разработанных художниками ещё в советское время.

Среди эскизов банкнот космической тематики можно найти вариант с памятником Циолковскому и стартующей ракетой. У нее необычный номинал – 30 рублей, разработана она в 1988 году к 70-летию первых советских бумажных денег. Банкнота не была выпущена в обращение.