Подготовка к переписи населения идет полным ходом

Смоленскстат продолжает подготовку к Всероссийской переписи населения, которая запланирована на октябрь-ноябрь текущего года.

При проведении переписи в нашей области переписным персоналом впервые будет использовано 2275 планшетов. Смоленскстат приступил к загрузке в планшеты отечественного программного обеспечения «Аврора», адресной базы и цифровых карт местности.

В настоящее время в Смоленскстате продолжается предварительный набор персонала для предстоящей переписи населения, которому предстоит работать с планшетами при посещении домохозяйств, а также на стационарных участках, где жители области, не желающие отвечать на вопросы переписчика дома, могут предоставить все необходимые сведения.

Кроме того, каждый россиянин может самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своего домохозяйства на портале «Госуслуги» (услуга «Участие в переписи населения»).

В связи с распространением коронавирусной инфекции и для поддержания условий безопасности будут приняты меры для защиты здоровья переписчиков и смолян, к которым они придут. Для переписчика предназначены средства индивидуальной защиты: многоразовые маски, перчатки, антибактериальные салфетки.

Денежное вознаграждение переписчика за месяц работы по гражданско-правовому договору составляет 18 тыс. рублей.

Организовывать и контролировать работу переписчиков предстоит контролерам. Смоленскстат приглашает на работу (в октябре-ноябре) активных, не занятых граждан, имеющих опыт организационной работы, а также владеющих навыками работы на планшете. Денежное вознаграждение контролера за месяц составляет 20 тыс. рублей.

Чтобы стать переписчиком или контролером на территории Смоленской области нужно обратиться в Смоленскстат (ул. Тенишевой, д.17-А), по телефону: 8(4812) 64-71-62 или по эл. почте: p67_mail@gks.ru

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области