Почему я иду на выборы?

Нина СНЫТИНА,

директор МБУК «Сафоновский городской культурный центр»:

– Уже сегодня многие решают, за кого отдать голос, возлагая надежды на своего кандидата. Встречаются и люди, которые не ходят на выборы, занимая пассивную позицию: мол, и так все за нас решили, от нас ничего не зависит. Считаю эту точку зрения ошибочной.

Отдавая голос, я не только реализую свое право выбирать, но еще и обретаю моральное право спрашивать с тех, кого выбираю. Именно этим отличается позиция гражданина активного от позиции того, кто, лежа на диване, критикует власть в блогах и личных беседах.

Как человек с активной жизненной позицией пойду на выборы, потому что считаю своим долгом посредством участия в голосовании выразить отношение к событиям, происходящим в стране. Мне небезразлична судьба моей страны, моего города, как бы громко это ни звучало.