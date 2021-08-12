Жеребьевка по распределению печатной площади

СОГУП «Северная объединенная редакция» извещает о проведении жеребьевки по распределению печатной площади в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00360 от 12 августа 2019 г.) для размещения агитационных материалов в агитационный период на платной основе зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва, выборы которого состоятся 19 сентября 2021 года.

Жеребьевка состоится 17 августа 2021 года в 10 часов 00 минут в редакции газеты «Сафоновская правда» по адресу: г. Сафоново Смоленской обл., ул. Революционная, д. 11.

Заявки на участие в жеребьевке по распределению печатной газетной площади на платной основе принимаются до 17 час. 30 мин. 16 августа 2021 года по адресу: г. Сафоново Смоленской области, ул. Революционная, д. 11.

Телефоны: 8(48142) 4-17-75,

2-29-90, 4-29-49.

E-mail: safonovka77@mail.ru.