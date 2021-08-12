Убедиться в объективности

НАШИ НАБЛЮДАТЕЛИ

Любовь Штучко,

кассир МБУК «Сафоновский городской культурный центр»:

– В июле этого года мой трудовой стаж составил 45 лет. Где бы я ни работала, стремлюсь быть в центре культурных, спортивных, общественно значимых событий.

Предложение стать независимым наблюдателем на очередных выборах приняла сразу и без оговорок. Во-первых, меня всегда интересовал выборный процесс и волновало, как он проходит, не обманывают ли избирателей, предоставляя им итоговую информацию. Во-вторых, выборы любого уровня для меня – важное событие государственного значения, участие в них – гражданский долг.

На специальном семинаре нас не только ознакомили с правами и обязанностями независимых общественных наблюдателей, но и показали, как их нужно реализовать на практике, чтобы выборы прошли без нарушения свобод избирателей в их праве проголосовать за тех кандидатов, позиция которых отвечает их запросам. Я всегда хотела своими глазами увидеть, как проходят выборы, чтобы убедиться в объективности и правдивости итогов. А теперь, имея статус независимого общественного наблюдателя, сделаю все от меня зависящее, чтобы прошли они открыто, честно и справедливо, а избиратели не усомнились в достоверности полученной ими информации.