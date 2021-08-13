Ни дня без тренировки

Спорт– норма жизни

Ни дня без тренировки

О достижениях в триатлоне (мульти спортивная цикличная гонка, включающая плавание, бег, езду на велосипеде) Евгения Марочкина газета «Сафоновская правда» в первый раз сообщила в 2017 году, когда он вернулся из очередных соревнований всероссийских и международных уровней с целым ворохом наград. Для спортсмена по жизни, опытного, имеющего солидный стаж работы с детьми тренера по каратэ-до, новое увлечение стало поводом испытать свои физические и моральные возможности. И с того времени практически ни дня не проводит без тренировки.

– День плаваю, другой бегаю, в следующий кручу педали на велосипеде – и так по кругу, – поделился Евгений. – Отдыхаю по понедельникам, но это не значит, что лежу на диване. Зарядка и разминка с обязательным комплексом упражнений для любого спортсмена – это норма.

В триатлон пять лет назад его «привел» сын. Из-за большой загруженности младший Марочкин практически сошел с дистанций, а отцу, как иногда он шутит, приходится отдуваться за двоих.

В триатлоне Евгений выступает в возрастной категории 60+. Международная федерация предоставляет возможность тряхнуть годами тем, кто входит в возрастную планку 70–79, 80–89. Словом, есть куда расти…

Пандемия и связанные с ней ограничения не стали поводом к тому, чтобы соревнования свернуть и состязания отменить.

Соревнования в чем-то заменил рейтинг в интернет-приложении Strava, благодаря которому можно следить за тем, как проводит спортсмен соревнования по заданным дисциплинам в режиме онлайн.

В своей возрастной категории (60–69 лет) Евгений Марочкин по итогам 2020 года – на первой строчке международной рейтинговой таблицы. Сумел перегнать даже участников мировых чемпионатов. На его счету – 10 гонок, три из которых прошли «вживую».

Самой значительной победой 2020 года Евгений Марочкин считает так называемую олимпийскую гонку в Сочи: плывешь 1500 метров, 45 км едешь на велосипеде и 10 км бежишь. Как говорят, выложился по полной. В результате – верхняя ступень пьедестала почета.

В этом году сафоновский спортсмен по-прежнему возглавляет рейтинг среди спортсменов по триатлону. На его счету две гонки-онлайн и три очных.

В мае в Геленджике на полужелезной дистанции (два км плыть, 90 км велосипедный заезд, 21 км – бег; железная дистанция, соответственно, имеет планки в два раза выше) стал абсолютным победителем на уровне IRONSTAR – российской федерации триатлона.

В июне в Казани в рамках второго этапа чемпионата России стал третьим.

– Тренируюсь в бассейне, а этого мало. Нужны природные условия, когда волна захлестывает, а течение тормозит, – объяснил он результат.

В августе приверженцев триатлона собрала в Санкт-Петербурге IRONMAN – всемирная федерация триатлона. Соревнования такого уровня проводились впервые в России, в них участвовали 2,5 тысячи спортсменов из 64 стран мира. Именно здесь проходит отбор на чемпионат мира, поэтому приехали сильнейшие. В возрастной группе, в которой выступал сафоновец, за победу боролись 18 представителей различных стран. Евгений Марочкин сумел войти в пятерку лидеров.



– В конце августа планирую принять участие в международном турнире в Москве, – поделился он планами. – Закрытие сезона пройдет в Сочи в октябре. Тогда и будут подведены итоги в личном зачете. Меня иногда спрашивают: зачем тебе это надо, пора подумать о возрасте… А я без триатлона уже не смогу. Это тот образ жизни, от которого я получаю удовольствие. Иногда нет сил подниматься на пьедестал и получать медаль или просто падаю на финише. Но это спорт. Здесь по-другому нельзя.

И еще. Триатлон – дорогой вид спорта. Для того, чтобы в нем участвовать, нужно отказаться от многих материальных благ. Но, как оказалось, победа достается самым упорным, независимо от того, на каком велосипеде – на подержанном за 60 тысяч или на навороченном за 300 тысяч – доезжают они до финиша. За пять лет дружбы с триатлоном Евгений Марочкин завоевал 64 медали различного достоинства. А названия федераций в переводе с английского говорят сами за себя: IRONSTAR – железная звезда, IRONMAN – железный человек.

Татьяна Приходько