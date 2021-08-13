Уборочная страда

На полях Сафоновского района полным ходом идет уборка выращенного льна. Лен-долгунец вытереблен на площади 240 га. Всего в ООО «Русский лен» эта культура занимает 650 га. На поля этого хозяйства вышли 13 теребилок: три самоходные Dehondt (Франция), две самоходные Depoortere (Бельгия), а также восемь прицепных российских и белорусских в паре с тракторами «Беларус».

Далее растению предстоит еще «отлежаться» и «дозреть» прямо на полях в течение нескольких дней. И затем пресс-подборщики будут подбирать ленты льнотресты и прессовать их в рулоны для последующего хранения и переработки.

На сегодняшний день в хозяйствах Сафоновского района обмолочены зерновые на площади 1162 га. Намолот зерна составил 1683 тонны при средней урожайности 14,5 ц/га. Рапс убран с площади 200 га при средней урожайности 11 ц/га; получено 220 тонн семян.

Наибольшее количество площадей посевов убрано в ООО «Смолагро» и «Русский лен». Из-за аномальной жары и засухи зерно, особенно яровых культур, нынче мелкое и щуплое, его урожайность ниже прошлогодней.

Механизаторы Сафоновского района вспахали также 331 га пашни под озимые, сев которых скоро начнется.

Сергей ПЫХОВ, начальник отдела сельского хозяйства.