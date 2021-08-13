Физкульт-привет, Сафоново!

На стадионе ФСК «Сафоново» полным ходом идет работа по обустройству беговой дорожки с современным бесшовным резиновым покрытием.

Пока строители работают на спортивном объекте, легкоатлеты тренируются на аллеях парка на берегу южновского озера.



Они «нарезают» круги на заданной тренером дистанции (у каждой возрастной группы – свой потолок), а затем приступают к спецупражнениям.



– Всего восьмой круг пробежала, – бросила мне на ходу маленькая бегунья и понеслась к месту сбора.

Всего-то…– значит восемь километров. Ребята постарше преодолевают бОльшие дистанции: им разговаривать некогда, только успевают приветственно махнуть рукой и улыбнуться.



Никто над ними не стоит, в спину не подталкивает. В спорте важны самодисциплина и устойчивая мотивация.

– Если тренер дал задание – его нужно выполнять, – объяснили, переведя дух на финише своих километров, Анастасия Усова, Светлана Левченкова и Дарья Петухова.

Это на соревнованиях они соперницы на беговой дорожке или лыжне, а в жизни – закадычные подруги.

– В секции мы как одна семья, – подтвердили девочки мое предположение.

Здесь они встретились пять лет назад, когда пришли из разных школ, чтобы покорять лыжные дистанции. Легкая атлетика незаметно вошла в их спортивную жизнь, да и пример сафоновской спортсменки Алины Поляковой, чемпионки России, вдохновляет и служит стимулом.

На соревнованиях они страстно болеют друг за друга и ничуть не завидуют, если на пьедестал почета взошел другой.

– Я рада победам каждого, ведь мы одна команда, – сказала Даша. А остальные согласно закивали головами.

– Что же нужно, чтобы победить?

– Терпение и выносливость. На любой дистанции, хоть на соревнованиях, хоть на тренировках, нужно проявлять характер, отдать все силы, но выдержать, – объяснила Настя. – И в лыжах, и в легкой атлетике победы легко не достаются.

– Август: каникулы скоро закончатся, а вы на тренировке…

– Мы готовимся к осеннему сезону по легкой атлетике и зимним лыжным стартам. Нельзя делать перерывы: потом трудно будет наверстать упущенное.

В этом с девочками не поспоришь. Они не разграничивают легкую атлетику и лыжи, потому что эти два вида спорта взаимосвязаны и помогают достигать результаты в каждом. У спортсменок – второй взрослый разряд и большой перечень личных и командных побед. В новом сезоне они намерены установить новые личные рекорды.

– Это так здорово, когда на соревнованиях объявляют, что победили спортсмены из города Сафоново! – сказали они на прощание и побежали продолжать тренировку.



На минутку приостановила свой бег Елена Милашкина – студентка Смоленской физакадемии. У нее тоже каникулы, и она, как всегда, проводит их на тренировках в секции. Была перспективной лыжницей, а для будущей тренерской работы выбрала легкую атлетику. Перворазрядница по лыжам, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, Елена на областных соревнованиях по-прежнему представляет родной город, ее чемпионские титулы пополняют копилку достижений сафоновских спортсменов.



Секция по легкой атлетике и лыжам – многочисленная. Летом на тренировки приходят около 30 и более детей. Забеги на лыжероллерах, походы и пикники, внутренние соревнования – все это формирует команду, в которой каждый значим.



Несмотря на то, что Владимир Владимирович Кузьмич с апреля этого года – директор физкультурно-спортивного клуба «Сафоново», он продолжает тренировать команду лыжников.

– Сафоновцы традиционно занимают призовые места на соревнованиях самого различного уровня, – напомнил он. – Лыжники из небольшого смоленского городка завоевывали значительные победы на всероссийских и международных уровнях. Например, Юлия Кострикова в этом году стала чемпионкой России в суточном беге на лыжах.

На смену им подрастают перспективные спортсмены: Анастасия Усова, Светлана Левченкова, Дарья Петухова, Елизавета Григорян, Анастасия Хохлова, Алексей Тельнов, Никита Марковский, Руслан Соболев. Хочется выделить младший состав: Марина Каретникова, Алина Шушуева, Ксения Башкина обладают уникальными физическими данными и волевыми качествами.

К началу нового сезона лыжников и легкоатлетов ждут большие подарки: новая современная легкоатлетическая дорожка со специальным покрытием и отремонтированная лыжная база. Надеюсь, что погода и строители не подведут, и все то, о чем мечтали спортсмены и тренеры, сбудется.

День физкультурника – праздник не только профессиональных спортсменов, но и тех, кто выбирает здоровый образ жизни и бегает по утрам, танцует, катается на велосипедах. Стадион ФСК «Сафоново» имеет большую историю и много хороших традиций. Главная из них – доступность для всех жителей города. Стадион открыт для всех. Мы уверены, что и сафоновцы, как и работники этого спортивного заведения, будут бережно и с любовью относится ко всему, что здесь есть и делается. Есть планы для дальнейшего развития и совершенствования спортивной базы.

Поздравляю с праздником — Днем физкультурника всех, кто связал свою жизнь со спортом и не мыслит без физкультуры своей жизни! Физкульт-привет, Сафоново!