Наши наблюдатели

Дмитрий Буянов, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система»:

– На предстоящих выборах, назначенных на 17, 18 и 19 сентября, я буду наблюдателем на избирательном участке. Напомню, что нам предстоит отдать свои голоса за достойных кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерацим и Сафоновского городского Совета.

Подобный опыт работы я получил в первый раз в 2011 году. В соцсетях и в некоторых СМИ в ту пору встречалась информация о нарушениях и подтасовках в подсчете голосов избирателей, однако собственными глазами я увидел, что выборы проходят в рамках закона.

Надеюсь, что и в этот раз не будет зафиксировано нарушений на избирательных участках города и района.

Тем более, что весной для нас был организован семинар, где наблюдателей учили грамотно работать с тем, чтобы не допустить нарушений на избирательных участках.