ТРЕТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «Я – ЛИДЕР»

Продолжается приём заявок на участие в третьем региональном конкурсе «Я – ЛИДЕР» (далее – конкурс), организованном по инициативе Губернатора Смоленской области Алексея Островского. Цель конкурса – выявление лидеров для сферы управления Смоленщины. Зарегистрироваться на сайте ялидер67.рф и заполнить анкету можно до 7 сентября 2021 года включительно.

Кандидатам предстоит подготовить видеопрезентацию и рассказать о себе и своих идеях преобразования той или иной сферы жизни региона. Кроме того, допущенные участники пройдут онлайн-тестирование по вопросам в сфере обществознания, основ государственного строя Российской Федерации, государственного и муниципального управления, менеджмента организации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства другого государства, в возрасте от 25 до 55 лет включительно, при наличии высшего образования и опыта работы на руководящих должностях не менее одного года.

25 человек, показавших лучшие результаты, станут участниками пятидневной стратегической сессии-интенсива, которая пройдёт на базе Смоленского государственного университета в октябре. В программе мероприятия – мастер-классы, встречи с представителями государственных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона, а также защита разработанных в ходе сессии проектов.

Победители будут определены до 10 октября 2021 года.

Администрация Смоленской области предоставляет победителям уникальную возможность войти в резерв управленческих кадров Смоленской области.

Подробная информация об условиях участия размещена на сайте по адресу https://ялидер67.рф/o-konkurse/