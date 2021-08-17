﻿Итоги жеребьевки

16 августа 2021 года в Администрации Смоленской области прошла жеребьевка по определению мест публикаций агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях зарегистрированных кандидатов и политических партий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Места для публикации агитационных материалов от политических партий на безвозмездной основе в газете «Сафоновская правда» № 34 (12337) от 26 августа 2021 года распределились следующим образом:

«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» – полоса 5, место 2; «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» – полоса 5, место 1; «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – полоса 3, место 4; «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – полоса 2, место 3; «Политическая партия «Гражданская Платформа» – полоса 3, место 3; «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» – полоса 4, место 4; «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – полоса 4, место 3; «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» – полоса 3, место 2; «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» – полоса 4, место 2; «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – полоса 2, место 2; «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» – полоса 2, место 1; «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» – полоса 4, место 1; «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – полоса 3, место 1; «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – полоса 2, место 4.

Места для публикации агитационных материалов от кандидатов на безвозмездной основе в газете «Сафоновская правда» № 34 (12337) от 26 августа 2021 года распределились следующим образом:

Бичашвили А.А. – полоса 11, место 1; Должикова Л.С. – полоса 13, место 2; Иванов А.В. – полоса 12, место 1; Ковалев М.А. – полоса 11, место 2; Козырев В.А. – полоса 12, место 2; Копыл О.В. – полоса 13, место 1; Неверов С.И. – полоса 14, место 2; Шунин В.И. – полоса 14, место 1.

Места для публикации агитационных материалов от политических партий на платной основе в газете «Сафоновская правда» № 35 (12338) от 02 сентября 2021 года распределились следующим образом:

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – полоса 4, место 2.

Места для публикации агитационных материалов от кандидатов на платной основе в газете «Сафоновская правда» № 35 (12338) от 02 сентября 2021 года распределились следующим образом:

Неверов С.И. – полоса 12, место 2.