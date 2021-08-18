Наши наблюдатели

Мария ВИШНЯКОВА, художник Сафоновской центральной районной библиотеки, наблюдатель:

– Каждый раз, приходя на очередное голосование, я удивлялась, насколько быстро поднималось настроение до праздничного. Впечатляли вежливость избирательной комиссии и улыбки людей, желающих исполнить свой гражданский долг, приятная суета и возможность отдать свой голос за того кандидата, которому ты доверяешь.

Всегда хотелось задержаться там подольше, проникнуться атмосферой предстоящих перемен, стать частью этого захватывающего процесса, а самое главное – узнать систему изнутри.

Именно поэтому я с удовольствием согласилась стать наблюдателем, прошла обучение и открыла для себя новый, увлекательный мир системы выборов. Узнала правила их проведения, права и обязанности каждого причастного к этому событию. В дни голосования мы должны избежать возможных казусов, не допустить нарушений, вбросов бюллетеней, проследить за соблюдением законодательства о честном и свободном волеизъявлении граждан.

Осталось лишь дождаться назначенной даты, чтобы окончательно утолить свое любопытство и поспособствовать лично открытым, прозрачным и честным выборам, где каждый избиратель имеет право на своё мнение и не навязанный ему свободный выбор.