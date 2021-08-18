Смоленск готовится к переписи населения

Всего два месяца остается до начала основного этапа Всероссийской переписи населения, которая состоится в период с 15 октября по 14 ноября т.г. В областном центре, где проживает треть населения Смоленщины, полным ходом идет подготовка к предстоящей масштабной кампании. Продолжается набор переписных работников: переписчиков и контролеров в возрасте не моложе 18 лет.

Переписчикам предстоит непосредственно осуществлять опрос населения, посещая каждое жилое помещение в городе. В обязанности контролера входит организация и контроль работы переписчиков на переписном участке. Всего в г. Смоленске будет задействовано около 600 переписчиков и 99 контролеров. Весь переписной персонал будет оформляться по договорам гражданско-правового характера. Полный состав переписных работников должен быть подобран уже к середине сентября.

Период работы:

— контролеров – с 29 сентября по 25 ноября, вознаграждение за месяц работы – 20 тысяч рублей;

— переписчиков – с 15 октября по 14 ноября, вознаграждение за месяц работы – 18 тысяч рублей.

Предстоящая перепись населения, в которой впервые будут использованы цифровые технологии, расширила квалификационные требования к переписчику и контролеру, главное из которых – компьютерная грамотность, т.к. каждый из них будет «вооружен» специальным электронным планшетом. Также приветствуются коммуникабельность, высокий уровень личной ответственности, аккуратность, уравновешенность.

Чтобы стать переписчиком или контролером нужно обратиться в Смоленскстат (ул. Тенишевой, д. 17-А), по телефону: 8(4812) 64-71-62 или по эл. почте: p67_mail@gks.ru.

Кроме того, в помощь переписным работникам в местах массового скопления людей будут привлекаться волонтеры. Добровольцев можно увидеть в многофункциональных центрах, в торговых центрах, на мероприятиях города. Они не будут ходить по домам с переписчиками.

Задача волонтеров – оповестить как можно большее число жителей и гостей города о целях, задачах переписи населения и способах участия в ней, помочь тем людям, которые не могут самостоятельно пройти перепись. Доброжелательность, общительность и компьютерная грамотность – основные требования к потенциальным добровольцам. К работе в волонтерском корпусе допускаются граждане в возрасте от 18 до 50 лет.

Регистрация кандидатов в волонтерский корпус осуществляется в Единой информационной системе «DOBRO.RU» по ссылке: перепись2020.добро.рф. с 1 августа по 15 сентября 2021 года.

У каждого переписного работника и волонтера будет удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, элементы фирменной одежды с символикой Всероссийской переписи населения. В целях защиты здоровья населения предусмотрены средства индивидуальной защиты: многоразовые маски, перчатки, антибактериальные салфетки.

Приглашаем жителей области с активной жизненной позицией принять участие во Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков, контролеров и волонтеров, т.к. это захватывающий опыт, приобщение к грандиозному общегосударственному мероприятию, реальный вклад в создание истории страны и ее будущего. Для многих студентов участие в переписи – это еще и возможность не прерывать учебу и получить зачет по практике.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области