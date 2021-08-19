За перемены к лучшему

Марина Кочубаева,

директор Сафоновского филиала ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»:

– Принимать участие в выборах или нет? Однозначно – да, потому что это не какая-то формальность, а серьезный и ответственный шаг. Прежде чем отдать предпочтение кандидатам и партиям и определиться с личными приоритетами, всегда внимательно изучаю их предвыборные программы.

Право избирать и быть избранным дано Конституцией каждому из нас, а посредством свободных и открытых выборов реализуются демократические принципы устройства власти и государства. Голосуя, мы влияем на формирование органов власти. Мое твердое убеждение, что необходимо иметь гражданскую позицию, проявлять ее и не надеяться, что кто-то сделает выбор за нас.

От итогов выборов во многом зависит, в каком направлении будет развиваться наша страна и как сложится жизнь каждого человека. Надеюсь, что сотрудники и студенты нашего учебного заведения непременно исполнят свой гражданский долг и выразят свое мнение на выборах депутатов Государственной Думы и городского Совета депутатов Сафоновского городского поселения.

На предстоящих выборах буду голосовать за тех, кто, по моему мнению, как и я, за перемены к лучшему.