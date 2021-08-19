Раскрыть таланты

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поделился своим мнением в ответ на предложения Елены Шмелевой по развитию талантов у детей, опубликовав статью на эту тему. Размышления Елены Шмелевой размещены на сайте «Российской газеты», в них автор пытается дать ответы на актуальные вопросы в сфере образования. Как передать школьникам те ценности, которые важны для нас? Как обеспечить сохранение и развитие человеческого капитала страны?

Вступая в диалог на указанную тему, губернатор Смоленской области отмечает, что сегодня региональная система образования в значительной степени содержательно меняется и имеет большие перспективы, представляя из себя сейчас, в отличие от недавнего прошлого, системно работающую коллаборацию общего, среднего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования.

Внедрение различных федеральных проектов и программ на сегодняшний день дало, по словам Алексея Островского, не просто опыт, а значительный результат, который достигается на образовательных площадках, совмещая и дополняя образовательные практики как школьного уровня, так и профильного, и профессионального обучения.

Губернатор отмечает, что еще в 2016 году в ежегодном послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин определил основной вектор развития российского образования: «Успех России – в раскрытии талантов молодого поколения». При этом Президент призвал сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования путем постепенного и мягкого внедрения необходимых для развития технологий.

Далее Алексей Островский говорит о роли масштабных федеральных площадок для детей и молодежи, которые заработали для реализации основных задач Стратегии развития образования в России и Стратегии научно-технологического развития страны и стали своеобразным социальным лифтом в профессию, способствуя раннему самоопределению и самореализации.

В пример губернатор приводит открывшийся в 2014 году Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи, который стал, по словам Алексея Островского, сердцем инновационного подхода к работе с одаренными детьми и молодежью, диссеминации опыта высококвалифицированных и успешных в своей профессии специалистов. Отличной практикой привлечения всех регионов к опыту Сириуса стало открытие в каждом субъекте региональных центров.

Губернатор цитирует Елену Шмелеву, руководителя Образовательного центра «Сириус»: «…Нужно добиться того, чтобы действительно каждый ребенок осознал, что у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Чем чаще мы будем говорить своим детям, что у них обязательно получится, чем больше будем верить в них – тем больше шансов, что каждый из них раскроется по-настоящему».

Говоря о Смоленской области, губернатор отмечает, что в регионе создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи является приоритетным направлением развития системы образования. Выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей детей и молодежи приобретает большое значение, так как региону

нужны люди, которые способны своим трудом, своей жизненной позицией приумножать его богатства, обеспечить научно-технологическое развитие.

«Каждый человек талантлив. Добьётся ли он успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость», – пишет Алексей Островский. И далее приводит примеры успешно работающих на Смоленщине, открытых в рамках национальных проектов, образовательных заведений различного рода: Центр цифрового образования It-куб, мобильный технопарк «Кванториум», региональный модельный центр дополнительного образования, центры «Точка роста», реализуется региональная программа «Ступени к Олимпу».

Особо отмечен созданный по поручению губернатора, играющий большую роль в процессе выявления, развития и сопровождения одаренных и высокомотивированных детей, региональный центр – Ассоциация «Смоленский Олимп». Центр работает с 2017 года по модели ОЦ «Сириус», систематически проводя образовательные программы и интенсивы, поддерживающие науку, искусство и спорт.

Уникальная среда, созданная в Смоленском Олимпе, позволяет каждому школьнику получить импульс для развития, не быть отделенным от практических задач, которые сейчас решает страна. Социально значимой в дальнейшей жизни каждого участника стала практика разновозрастных мини-групп, которые в рамках проектных смен работают над решением кейсов от предприятий. Губернатор приводит слова исполнительного директора Смоленского Олимпа Ольги Ивановой: «Высокая планка как норма в любой деятельности». Это мотивационный девиз для всех участников образовательных отношений в региональном центре.

В области науки центр реализует программы по математике, физике, информатике, химии, биологии. В области искусства большой интерес вызывают смены по изобразительному искусству. В направлении «Спорт» богатый опыт наработан на сменах по развитию судомодельного спорта, готовится смена, посвященная хоккею.

Губернатор рассказывает об успешном привлечении к образовательному процессу как региональных, так и российских ученых. Как пример хорошей традиции отмечена практика выездного интенсива по математике Алексея Савватеева. Площадка открытых лекций в Смоленской области позволяет не только привлечь внимание школьников к различным областям знаний, но и выровнять общий уровень предметной подготовки.

Профориентационная деятельность систематически осуществляется через образовательные программы, клубные часы, программу «Я – профи» для детей 8-11 лет. Крайне важный шаг – привлечение к посильной исследовательской работе и младших школьников.

Алексей Островский отмечает, что мощным движением является всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Смоленская область принимает активное участие в данном проекте уже четвертый раз и ежегодно представляет достойные проектные решения школьников.

Всероссийская программа «Сириус. Лето: начни свой проект» позволила региону выстроить взаимоотношения с высшими учебными заведениями, при которых студенты стали наставниками в процессе решения кейсовых задач от предприятий. В предстоящем году данная практика продолжится.

Губернатор акцентирует внимание на том, что творческая команда Смоленского Олимпа с интересом отслеживает дальнейшую судьбу выпускников образовательных программ. Став студентами, ребята работают на сменах в качестве тьюторов и авторов отдельных курсов.

Мониторинг портрета современного мотивированного или одаренного ребенка, позволяет выделить его основные качества: большая самостоятельность, ответственность, вовлеченность, работа на опережение, быстрое принятие решений, свободолюбие и свободомыслие.

«Именно такой кадровый потенциал у нас есть сегодня, и за ним будущее», – подчеркивает Алексей Островский.