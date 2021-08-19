Установлены сроки переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года. 16 августа 2021 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление (даем ссылку на текст) №1347 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608», сообщает сайт ВПН.

Самостоятельно заполнить переписные листы на Портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное Президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

Как ранее заявлял заместитель руководителя Росстата Павел Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи. Уже началась перепись в труднодоступных районах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения