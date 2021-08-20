в Алферове освятят часовню

Еще не успело сойти с уст алферовского народа событие, связанное с водружением главки и освящением креста часовни в честь Успения Пресвятой Богородицы на новом Алферовском кладбище, как село начало готовиться еще к более важному событию.

В субботу 21 августа в 10 часов состоится Божественная Литургия и освящение часовни. Обряд проведет Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский. На освящении будут присутствовать и другие духовные лица: благочинный Сафоновского церковного округа протоиерей Сергий Чайкин; иерей Константин Рекичинский. Впервые за всю историю существования поселка, высшее духовенство соберется для осуществления благого дела.

Данное событие не может оставить равнодушными ни одну алферовскую семью, ведь в первой половине прошлого века ближайшие приходы существовали только в Третьякове, Бессонове и Сережани. За четыреста лет в окрестностях современного Алферова никогда не было ни церквей, ни часовен. Все желающие, собственными глазами смогут стать очевидцами зарождения «духовного » на своей малой родине. Ждем всех желающих!