Ответственность и справедливость

Галина Яблонская,

директор МУП «Сафоновский

торговый комплекс»:

– Выбирать, доверяя и с полной ответственностью, – вот принцип, которым должен руководствоваться каждый гражданин во время избирательной кампании. Поэтому вопрос – идти на выборы или нет? – никогда передо мной не стоял, потому что мне никогда не было безразлично, кто придет в результате в органы власти любого уровня и по какому пути пойдет государство.

Часто можно услышать обвинения: на выборах случается подтасовка голосов, их итоги несправедливые, поэтому и участвовать в них не надо. Наоборот, нужно проявить активность и стать участником голосования. Чем больше нас на избирательных участках, тем меньше возможностей влиять на его ход. Тем более, что в нынешней выборной кампании присутствуют общественные наблюдатели.

В выборах принимают участие неравнодушные люди, которые имеют не декларативную, а активную гражданскую позицию и, отдавая свой голос за того или иного кандидата, осознанно берут на себя ответственность за свое решение. Я за то, чтобы таких людей было как можно больше.