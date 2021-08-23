А работодатель – против

Факт выполнения лицом работ не является достаточным основанием для признания отношений между ним и работодателем трудовыми, если работодатель или его уполномоченный представитель это не признает.

С. обратился в суд с требованиями к ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы. В обоснование заявленных требований указал, во время отбывания наказания в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области с 01.11.2019г. был трудоустроен в должности повара, выполнял всю работу, связанную с этой должностью до 03.09.2020г. В ходе судебного заседания 03.09.2020 года по вопросу замены наказания из оглашенной характеристики узнал, что с 01.04.2020г. снят со ставки повара. 07.09.2020г. обратился за разъяснением к руководству учреждения, но внятного ответа не получил. С 09.09.2020г. был принят на должность резчика пищевой продукции. При увольнении (освобождении) в расчетном отделе ему пояснили, что в период времени с 01.04.2020г. года по 09.09.2020г. заработная плата ему не начислялась, так как он считался не трудоустроенным. Просит суд установить факт трудовых отношений между С. и ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области в период времени с 01.04.2020г. по 09.09.2020г., поскольку он фактически выполнял работу согласно должностной инструкции повара. Обязать ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области выдать справку о фактически отработанном времени в период с 01.04.2020г. по 09.09.2020г. Взыскать с ответчика в пользу истца неполученную заработную плату за период времени с 01.04.2020г. по 09.09.2020г., компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы за спорный период, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска в размере 4% годовых, за каждый день задержки, компенсацию за неоплаченный отпуск, расходы по оплате юридических услуг в размере 25 000 рублей, а также моральный вред в размере 10 000 рублей.

Частью 1 ст.103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а

также исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.

Трудовые отношения осужденных регулируются нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ и нормами Трудового кодекса РФ в той части, в которой это предусмотрено УИК РФ (ст.103 — 108 УИК РФ).

Согласно ч.2 ст.67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

В силу п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004г. №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (ч.2 ст.67 ТК РФ). При этом следует иметь в виду, что представителем работодателя в указанном случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (ст.16 ТК РФ) и на работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с этим работником надлежащим образом.

Исходя из совокупного толкования приведенных норм следует, что к характерным признакам трудового правоотношения относятся: личный характер прав и обязанностей работника; обязанность работника выполнять определенную, заранее обусловленную трудовую функцию; подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда; возмездный характер (оплата производится за труд).

В соответствии с положениями ст.55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В силу положений ст.56 ГПК РФ, содержание которой следует усматривать в контексте с п.3 ст.123 Конституции РФ и ст.12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Отказывая С. в иске об установлении факта трудовых отношений и взыскании невыплаченной заработной платы за период трудоиспользования с 01.04.2020г. по 09.09.2020г., суд пришел к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют допустимые доказательства того, что в спорный период осужденный привлекался к оплачиваемому трудоиспользованию.

В суде установлено и подтверждается письменными материалами дела, что С., отбывал наказание в ФКУ-ИК-3 УФСИН России по Смоленской области с 29.09.2019 по 27.11.2020 (освобожден по постановлению Сафоновского районного суда Смоленской области от 16.11.2020), что подтверждается справкой по личному делу. С 01.11.2019 С. на основании рапорта заместителя начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области был трудоустроен на должность повара отдела коммунального-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области, что подтверждается приказом ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области от 01.11.2019 № 328-ос «О привлечении осужденных к оплачиваемому труду». 01.04.2020 С. был уволен с должности повара отдела коммунально-бытового, интендантского и

хозяйственного обеспечения на основании рапорта начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области от 01.04.2020 № 114-ос «Об увольнении осужденного С., привлеченного к труду».

С 09.09.2020г. С., на основании рапорта заместителя начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области был трудоустроен на должность резчика пищевой продукции отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, что подтверждается приказом ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области от 09.09.2020 № 300-ос «О привлечении осужденных к оплачиваемому труду, о переводе осужденного на другую работу». 26.11.2020 С. был уволен с должности резчика пищевой продукции отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения на основании постановления Сафоновскоого районного суда Смоленской области и рапорта старшего инспектора отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области.

За все время своего трудоустройства в ФКУ ИК-3 УФСИН России Смоленской области С. получал заработную плату, а при увольнении ему начислялась денежная компенсация за неиспользованный отпуск, что подтверждается справкой бухгалтерии ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области и табелями учета рабочего времени. В период времени со 02.04.2020 по 08.09.2020 С. в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области не был трудоустроен.

Из объяснений допрошенных судом первой инстанции свидетелей Т. опрошенного в судебном заседании посредством видео-конференц связи, С.,К., не следует, что между истцом и ответчиком сложились в спорный период фактически трудовые отношения.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что истцом не представлено достоверных и достаточных данных, подтверждающих наличие трудовых отношений между ним и ответчиком, равно как и доказательства, свидетельствующих о том, что он фактически был допущен к работе (в рамках трудовых отношений) уполномоченным лицом данного ответчика.

Один лишь факт выполнения лицом работ не является достаточным основанием для признания отношений между ним и работодателем трудовыми, если работодатель или его уполномоченный представитель это не признает.