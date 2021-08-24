Дорожу своим голосом

Елена МАКАРОВА, заведующая Центром здоровья Сафоновской ЦРБ:
— Любое гражданское, политическое дело отличается тем, что соединяет вещи, друг от друга очень отдаленные: взгляды отдельного человека и коллективные воззрения групп людей. Предстоящие в сентябре выборы, безусловно, находятся в этом ряду важнейших событий: голосующий так или иначе заявляет о том, что он с данным государством связан, желает участвовать в его жизни.
Считаю, что каждый уважающий себя и свою страну гражданин должен принимать участие в общероссийских мероприятиях. Я не понимаю, например, людей, предлагающих голосовать против всех: если тебе дорого то, чем ты живешь, если ты любишь своих родителей, если чтишь память предков, если тебе не безразлична судьба твоих детей и внуков, ты обязан участвовать в событиях, которые в конечно счете отражаются на каждом гражданине. Это глубочайшее заблуждение, что политика нас не касается. Ведь политик одним росчерком пера может изменить судьбы миллионов людей. А все «диванные» разговоры о том, что «мой голос ни на что не влияет, поэтому на выборы не пойду», это добровольный уход от реальной жизни, позиция слабых. Если есть право выбора, надо им воспользоваться.
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