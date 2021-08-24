Сафоновцы на ярмарке

21 августа в городе Смоленске прошли сельскохозяйственные ярмарки. По традиции продажа продуктов от фермеров области была организована в каждом из трёх районов Смоленска: в Заднепровском (ул. Кутузова), Ленинском (ул. Нахимова) и Промышленном (ул. 25 сентября). Местом участия производителей Сафоновского района был определен Заднепровский район.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки проводятся по поручениюглавы региона Алексея Островскогодля обеспечения жителей и гостей города качественной продукцией местных товаропроизводителей в сезон сбора урожая. Такая необходимость возникла в связи с многочисленными просьбами смолян, отмечавших скачок цен на продукты «борщевого набора». Смоляне, пришедшие за покупками, отмечали, что цена на продукты от производителей действительно была ниже, чем в супермаркетах.

В работе ярмарки от Сафоновского района приняли участие сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан. На ярмарке была представлена молочная продукция (ИП Корнеенко М.В.), шашлык (личное подсобное хозяйство Е.С Лебедевой.), картофель и овощи из ООО «Рыбковское», мед из личного подсобного хозяйства П.А.Белова.

Осмотр экспозиции проводила комиссия под председательством заместителя начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию А.В. Ярославцева. Она высоко оценила экспозицию Сафоновского района, отметив качество и разнообразие сельскохозяйственной продукции по доступным ценам.

Сергей ПЫХОВ, начальник отдела сельского хозяйства.

НА СНИМКЕ: На ярмарке в Смоленске.