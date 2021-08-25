«Внимание, дети!»

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей и подростков в период со 30 августа по 3 сентября территории района и области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» Мероприятие призвано привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. Главная цель — восстановление и закрепление навыков, связанных с безопасным поведением ребят на улицах, адаптация детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, а также активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Сафоновская Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.

Уважаемые родители, разъясните своим детям правила поведения в транспортной среде, покажите им безопасный маршрут до школы, все опасные места и «дорожные ловушки». Вы должны понимать, что только взрослые могут вовремя предупредить трагедию на дороге со своим ребенком, посредством контроля, напоминания о соблюдении правил безопасного поведения на и вблизи проезжей части, личного примера и обеспечивая безопасную перевозку детей.