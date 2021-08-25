В краю озёр и камней

В смоленском Доме художника открылась выставка «Край камней и озер», где представлены работы участников II Всероссийского пленэра «А зори здесь…», который проходил в республике Карелии в июле этого года.

Десять художников из средней полосы России, среди них сафоновцы Анна Писаренко, Наталья и Анастасия Роот, изучали ландшафты и архитектуру города Сортавалы: соборы, дома, здания офисов и банков, построенные в суровом финно-карельском стиле.

– Очень приятно, что на открытие выставки пришло много гостей: друзья, родственники, художники, представители прессы,

коллеги педагоги-художники и обучающиеся детских художественных школ городов Смоленска и Сафонова, – отметила на страничке в соцсетях преподаватель Сафоновской ДХШ имени В.М. Кириллова, участница пленэра Наталья Роот.

Побывав в эти дни в Доме художника на улице Большой Советской в Смоленске, посетители смогут увидеть пейзажи, вдохновившие художников на творчество: удивительные карельские ландшафты и природные памятники: гора Паассо, где находилась первая стоянка древнего человека, залив Ляппяярви, остров Валаам, горный парк «Рускеала», «Красная горка» с церковью Николая Чудотворца, где широкий простор и водные панорамы. «Водопад у трех мостов» — популярное место, где снимались некоторые сцены фильма «А зори здесь тихие…» , поставленного по повести нашего земляка, писателя Бориса Васильева. .

(Наш корр.)

Фото Виктора Минченко