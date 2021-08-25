Наши наблюдатели

Татьяна Ковалева,

пенсионерка:

– Всегда принимала участие в выборах в качестве избирателя. Нынче решила попробовать себя в роли общественного наблюдателя, потому что стало интересно, как проходит процесс изнутри. Во время обучения наша многочисленная аудитория узнала о правах и обязанностях наблюдателя, порядке его работы, правилах ведения документации. Чем больше людей наблюдает за порядком голосования, тем меньше шансов допустить правонарушение. Доверие к выборам – это доверие к власти. Очень важно, чтобы процедура голосования протекала открыто, честно и объективно.