Догазификация

1. Что такое «догазификация»?

Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома

2. Как узнать, попадаю ли я программу догазификации?

В случае если у Вас есть документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на догазификацию.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.

3. Сколько стоит «бесплатная газификация?»

3.1. Сколько стоит подключение до (границы земельного участка)?

В случае, если Вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость технологического присоединения для вас равна нулю.

3.2. Сколько стоит провести газ внутри участка?

Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем в случае, если Вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются на договорной основе.

3.3. Сколько стоит внутридомовое газовое оборудование?Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.

4. Как подать заявку на догазификацию?

4.1. Куда обращаться?

Вы можете обратиться в одну из газовых службы «Газпром газораспределение Смоленск», в администрацию вашего муниципального образования или зайти на портал единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ и подать предварительную заявку в онлайн-формате. С осени текущего года будет доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг и МФЦ.

4.2. Какие документы нужны?

Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. В офисах газораспределительных организаций Вам и в администрациях МО доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.

4.3. Какие критерии для соответствия догазификации?

В случае если ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу ускоренной социальной газификации (догазификации).

5. Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?

Могут, если Вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены некорректно.

Также, если параметры подключения Вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

6. У меня остались вопросы. С кем я могу обсудить их?

Единый оператор газификации должен не только организовывать строительство газопроводов, но и осуществлять коммуникацию с гражданами посредством организации горячей линии, создания технической возможности подачи вопросов и ответа на них в онлайн режиме специалистами на их официальных сайтах. В каждом субъекте будут сформированы региональные штабы, отвечающие за координацию деятельности операторов. Также Вы можете обратиться в газораспределительную организацию АО «Газпром газораспределение Смоленск»(www.gas-smolensk.ru)с интересующим вопросом.