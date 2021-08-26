Уроки истории

Владимир Пучков

учитель истории

МБОУ «СОШ № 7»:

–Историческое развитие идет по неведомым и таинственным дорожкам, наподобие тех, которые были исхожены Пушкиным в Лукоморье. Историки чем-то похожи на древних греков, которые считали, что Рок (таинственная и могущественная сила) управляет людьми и богами. Но те же греки придумали демократию, которая дает человеку возможность попытаться управлять своим будущим. Начиная с того, что пить на завтрак, что и кого слушать, кому доверять. Ежедневно мы выбираем, нас выбирают.

Каждый гражданин, участвуя в политических выборах, чуть-чуть может повлиять на ход исторических событий. Жизнь не пластилин, но человек может попробовать сделать ее более разумной и гуманной. Хотя найти идеальное сочетание установок ума и сердца невозможно. Наверное, это звучит наивно, но, как мне кажется, главное качество избирателя – это сопереживание за судьбы людей и России. Добрые чувства, любовь к ближнему делают лучше наш мир, но только они делают и самого человека счастливым.

Разобраться в современной жизни непросто. Да и понимание сути происходящего у разных людей не совпадает. Единообразие характерно для кладбища, человек и жизнь всегда противоречивы. Но нам надо учиться искать каждому свой путь в жизни, с уважением друг к другу, с любовью к своему родному городу и своей стране. Я чаще всего в представлениях о жизни прислушиваюсь к максимам поэтов. Для выборов хорошо подходят известные слова Ю.Д. Левитанского: «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу».