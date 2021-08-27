Наши наблюдатели

Елена КАВЕЦКАЯ, учитель МБОУ «СОШ № 6»:

– С детских лет в моей памяти сохранилось ощущение праздника, связанное с выборами. Помню, как накануне родители, соседи и знакомые обсуждали кандидатов предвыборной кампании, как спорили о том, кто достойнее, кому можно доверять. Помню, как наступал долгожданный день голосования, и празднично одетые люди шли на свои избирательные участки, на которых царило оживление, звучала музыка. Шли все: от юношей и девушек, только что получивших паспорт, до пожилых людей. Восхищённо провожая их взглядами, я мечтала поскорее вырасти и тоже принять участие в выборах. Мне казалось, что один голос может решить будущее моей страны и изменить его к лучшему.

Достигнув совершеннолетия и получив право выбирать, я всегда участвую в выборах, так как считаю это своим гражданским долгом и обязанностью. Я не понимаю людей, недовольных своей жизнью, социально-экономическим положением в стране и ничего не делающих для того, чтобы эту жизнь изменить, устраняющихся от своего права выбора и прикрывающихся фразами: «от нас ничего не зависит», «уже всё и без нас решили» и т.д. Это, на мой взгляд, настоящее малодушие. Если не будет малодушных и равнодушных, страна выберет достойных людей, которые смогут защищать наши права в органах власти, принимать правильные решения, способствовать процветанию любимого города и государства в целом.

Я, как и любой неравнодушный человек, — за честные выборы. Именно поэтому я приняла решение стать наблюдателем на избирательном участке и следить за действиями избирательной комиссии во избежание всевозможных фальсификаций и подтасовок. В этом году это уже мой второй опыт. Предварительно прошла соответствующие курсы в рамках программы обучения наблюдателей, где познакомилась с выборным законодательством, порядком и правилами проведения голосования, подсчета голосов, различными ситуациями и порядком выхода из них. Чтобы вернуть доверие населения к выборам, я буду рассказывать в соцсетях о том, как они проходят, об активности избирателей и их настроении в дни голосования.

Если каждый из нас ответственно отнесётся к своим правам и обязанностям, не останется в стороне от важного события в жизни страны – выборов, — у нас, наших детей и внуков будет достойное будущее.