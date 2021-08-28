﻿Жумар, булинь, паутинка





Детский туристический клуб «На краю света» в последнюю субботу лета провел день открытых дверей.

В сквере около памятника Ленину был развернут комплексный спортивно-туристический городок: навесная переправа, параллельные перила, паутинка, спуск-подъем, лабиринт для мини-ориентирования. Попробовать свои силы в преодолении препятствий предлагалось не только бывалым туристам, но и всем желающим.

– Клуб «На краю света» мы организовали при храме Святого пророка Илии два года назад, – рассказала руководитель клуба Ольга Шахова. – Нашу идею поддержал настоятель церкви иерей Константин Рекичинский, помог приобрести снаряжение, и жизнь закипела. Мы уже успели побывать на слете в Монастырщине, откуда привезли несколько личных и командных наград.

Дмитрий и Ольга Шаховы, Наталья Трифонова, Павел Голованов посвящают пилигримов в таинство вязания узлов, учат преодолевать полосу препятствий, формируют навыки ориентирования и выживания в природной среде. Несколько лет назад туристическое движение было очень развито в Сафоновском районе. Вот и теперь энтузиасты готовы приложить все силы, чтобы возродить былую славу этого вида спорта на родной земле.

День открытых дверей удался: головокружительные спуски, балансирование на канате и ориентирование в лабиринте словно магнитом тянули проходящих испытать себя и дарили массу положительных эмоций.