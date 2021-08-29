У истоков Днепра

Сегодня, 29 августа, в Сычёвском районе Смоленской области прошел праздник «У истока Депра», посвященный дню Крещения Руси.

Традиционно в это время территория Свято-Владимирского мужского монастыря и истока реки Днепр становится местом массового паломничества. В водах Днепра в 988 году князь Владимир крестил русский народ. Эта великая славянская река берет свое начало именно на нашей земле: ее исток находится в Сычевском районе. В рамках торжества прошли божественная литургия, которую возглавил архиерей Сергий, а также крестный ход к истоку Днепра, праздничный концерт.





Замечательные экскурсии в этот день провел священнослужитель о. Семен, рассказавший группам туристов о том, как строили храм и часовню мастера из Кижей, как сотрудники МЧС помогали с вертолета устанавливать слетевший купол. Нас интересовал уклад жизни монашей братии, планы по дальнейшему строительству и обустройству монастыря. Интересно было увидеть территорию монастыря с балкона, полюбоваться ухоженными газонами, заложенным садом, озером с цветущей нивянкой.





Незабываемы были и театрализованные представления, праздничный концерт с участием творческих коллективов области, а также ярмарки и мастер-классы народных умельцев, конкурсы, развлекательные мероприятия для детей.







На празднике побывала сафоновская делегация благодаря спонсорской поддержке Администрации Смоленской области. В поездке нас сопровождал гид компании «Smolensk Travel».