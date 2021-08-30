Наши наблюдатели

Егор Цуркан, студент Сафоновского филиала СмолАПО:

— Так как мне только исполнилось 18 лет, на выборы пойду впервые. И сразу – в качестве наблюдателя. Очень интересно узнать весь процесс изнутри, удостовериться, что все пройдет честно и без нарушений. Считаю, что выборы — очень важная государственная, политическая акция, в которой я принимаю участие не просто как человек, а как гражданин. Проголосовать на выборах — это не просто долг, а наше право. Когда-то люди отдавали свои жизни, чтобы иметь это право — выбирать своего представителя.

Вопросами «Идти на выборы или нет? Поможет это или не поможет?» — не задаюсь. Я человек с активной гражданской позицией. Мы живем в этом государстве, и должны принимать активное участие в выборе путей его развития. Считаю, что мой голос также играет в этом роль.

Еще один важный момент: как можно что-то требовать, спрашивать с власти, если мы сами не будем ответственно и осознанно подходить к голосованию? Все, кто хочет, чтобы законы принимали достойные люди, должны прийти на избирательные участки, затратив всего несколько минут личного времени 17-19 сентября.