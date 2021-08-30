На августовской педагогической конференции

Сегодня, 30 августа, во Дворце культуры прошла педагогическая конференция.

Глава Администрации МО «Сафоновский район» Александр Лапиков поздравил работников образования города и района с началом нового учебного года и вручил им награды.













К участникам конференции со словами приветствия обратились председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова, председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки Светлана Данилова.





С докладом перед собравшимися выступила председатель комитета по образованию Ольга Киселева, определившая приоритеты педагогических коллективов на будущий учебный год.

Состоялось вручение наград педагогам. Праздничную атмосферу создавало выступление творческих коллективов Центра и Дома детского творчества.





В семью педагогов на учительской конференции по традиции были приняты молодые специалисты, от имени которых с приветственным словом выступила Ульяна Плескачева – учитель начальных классов средней школы № 6.

Конференция проходила с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Фотоотчет Татьяны ГЛЯШОВОЙ.