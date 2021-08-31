БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

В преддверии начала нового учебного года Сафоновская Госавтоинспекция напоминает, что безопасность ребенка во время поездки в автомобиле — это первостепенная задача для любого водителя. Для того чтобы исключить серьезные последствия для маленького пассажира в аварии, его необходимо перевозить строго в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

Напоминаем, что пункт 22.9 ПДД РФ гласит: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств)».

Таким образом, на переднем сиденье автомобиля разрешено перевозить детей, не достигших возраста 12 лет, только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их росту и весу.

Ребенка до 7 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу, как на переднем сиденье, так и на заднем сиденье автомобиля.

Детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля разрешено перевозить не только с использованием детских удерживающих устройств, но и с использованием штатного ремня безопасности. В данном случае, при выборе пассивных мер безопасности водитель обязательно должен учитывать вес и рост ребенка.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), штатный ремень безопасности, должен таким образом использоваться в отношении ребенка, чтобы отсутствовала возможность соскальзывания диагональной ветви ремня с плеча в результате смещения пассажира вперед или его подныривания под ремень безопасности. Главное предназначение ремня безопасности – это функция удержания тела пассажира или водителя в неподвижном состоянии при резком торможении или столкновении. Эта функция должна выполняться и при использовании его в отношении детей.

В том случае, если комплекция тела ребенка не позволяет штатному ремню безопасности выполнять эту функцию, необходимо использовать детское удерживающее устройство.

Уважаемые водители, ребенок должен быть пристегнут всякий раз, когда едет в машине. Даже если это поездка в школу или в секцию, которая занимает всего 3 минуты. ДТП сможет случиться на любой дороге, а тяжесть последствий не всегда зависит от скорости вашего автомобиля. В обеспечении безопасности мелочей быть не может.