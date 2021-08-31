В работе два энергоблока

На Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки, общая мощность составляет 1998 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок №1 с 21 августа находится в плановом текущем ремонте.

За 30 дней августа энергоблоками Смоленской АЭС выработано 1,8 млрд кВт.ч, что превышает плановое задание на 462 млн. С начала года выработка составила более 14 млрд киловатт-часов, сверх плана – 748 млн.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС