Если ты гражданин

Семен Николаевич Шарапанов,

тренер по футболу «ФСК «Сафоново»:

– Мы все очень часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые существуют в различных областях жизни. Кто-то – на плохие дороги, другие – на ЖКХ, третьи – на начальников. И забываем, что есть периоды, когда каждый из нас может стать активным гражданином, вмешаться в политику, которая существует в его маленьком городке, селе, в стране. Эти периоды называются выборами. Тогда каждый из нас может проявить гражданскую позицию, своим голосом повлиять на ту ситуацию, которая его устраивает или не устраивает, выразить недоверие или поддержать своего кандидата.

Такие судьбоносные мероприятия, как общегосударственные выборы, нужны и важны. Мы с вами вкладываем огромные полномочия в руки людей, которые в будущем могут изменить нашу жизнь. А вот в худшую или лучшую сторону, возможно, зависит от правильности решения каждого участника голосования. Нужно хорошо подумать и принять взвешенное решение.

У нас как у россиян есть права и обязанности. Выборы – это обязанность, которая дает возможность реализовать свое право решать, кто будет отстаивать интересы граждан в федеральных или муниципальных органах власти. По роду деятельности я постоянно общаюсь с молодежью, поэтому стараюсь личным примером показать образец ответственности и дисциплинированности. Несомненно, пойду на выборы и отдам свой голос за достойных кандидатов в Государственную Думу и городской Совет депутатов. Так поступить должны все, ведь мы хотим жить в красивом, благоустроенном, развивающемся городе, чтобы выпускники сафоновских школ, получившие дальнейшее образование в Москве и других городах, могли вернуться домой и здесь реализовать свои возможности.