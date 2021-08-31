Положительные практики

27 августа завершилась целевая проверка состояния промышленной безопасности Смоленской атомной станции, которую проводила комиссия концерна «Росэнергоатом» с участием специалистов Белоярской и Нововоронежской АЭС.

В течение недели эксперты изучали нормативную документацию, совершали обходы производственных площадок Смоленской АЭС, в ходе которых оценивали состояние оборудования, проводили наблюдения за рабочими процессами, беседовали с персоналом на предмет знания и понимания ими своих должностных обязанностей.

Особое внимание комиссия уделила обмену положительным опытом и выявлению сильных сторон в проверяемом направлении. В частности, передовой признана практика Смоленской АЭС по организации дополнительного профессионального обучения специалистов в области промышленной безопасности непосредственно на предприятии.

«Промышленная безопасность наряду с другими видами безопасности: ядерной, радиационной, экологической, пожарной и другими – всегда находится в центре особого внимания эксплуатирующей организации –

концерна «Росэнергоатом». Мы убедились, что учебно-тренировочное подразделение атомной станции имеет соответствующую лицензию на организацию обучающего процесса, в нем преподают аттестованные инструкторы, оборудованы учебные классы. Это большой шаг для Смоленской АЭС и концерна в целом, особенно когда перед нами стоят задачи по освоению новых бизнесов и направлений деятельности, – отметил председатель комиссии, начальник центральной службы производственного контроля и промышленной безопасности концерна «Росэнергоатом» Алексей Волков».

Целевые проверки проводятся раз в пять лет на всех российских АЭС, их цель – оценка соответствия системы управления производственным контролем и промышленной безопасностью на предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты, требованиям российского законодательства.

По итогам проверки будет утвержден акт, в котором найдут отражение направления для дальнейшего совершенствования деятельности в области промышленной безопасности на Смоленской АЭС.