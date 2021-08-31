Уважаемые граждане!

В отделении № 6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Пригородная, д. 15 «а», прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности осуществляется по следующему графику:

Понедельник — с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время»);

Вторник- с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время»);

Среда — с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время»);

Четверг — с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время»);

Пятница — с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время»);

Суббота — с 8 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время»);

Воскресенье — с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время»).

Справки по телефону: 8(48142) 3-20-86, либо через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».