Начался прием документов на региональный этап всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» — 2021
Ежегодно с 2000 года в Российской Федерации проводится всероссийский Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – Конкурс), целью которого является привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.
Проведение конкурса дает возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.
Конкурс проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.
Участие в региональном и федеральном этапах Конкурса осуществляется на бесплатной основе.
Номинации всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном и региональном уровнях на 2021 год
(по результатам деятельности организаций за 2020 год)
|Приоритетные задачи социальной политики
|
Наименование
номинации
(на федеральном и региональном уровнях)
|Развитие рынка труда и содействие занятости населения
|За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы
|За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы
|Создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности
|За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы
|За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы
|Развитие трудового и личностного потенциала работников
|За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы
|За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы
|Создание условий для ведения здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни
|За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы
|За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы
|Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства
|За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы
|За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы
|Развитие малого предпринимательства
|Малая организация высокой социальной эффективности
|Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций
|За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий
|Создание комфортных условий для работников, совмещающих трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей
|За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы
|За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы
|Содействие занятости инвалидов
|За трудоустройство инвалидов в организации
Уполномоченным органом по организации и проведению регионального этапа Конкурса является Департамент Смоленской области по социальному развитию.
Прием заявок
на участие в региональном этапе Конкурса осуществляется
до 10 сентября 2021 года Департаментом Смоленской области по социальному развитию по адресу: 214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23, каб. 56,
тел.: (4812) 66-46-51, 29-28-52.
Вниманию участников конкурса!
Конкурс проводится в соответствии с Методическими рекомендациями (https://mintrud.gov.ru/events/1331), утвержденными решением организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 07.07.2021 г. протокол № 1.
Организация может принять участие в нескольких номинациях Конкурса. Заявки на участие подаются по каждой номинации отдельно. На каждую из выбранных номинаций готовится отдельный полный пакет документов, который запечатывается в отдельный конверт, на котором указываются:
— наименование Конкурса,
— наименование номинации,
— наименование организации-участника,
— адрес организации-участника, контактный телефон.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие документы:
1) заявление о намерении организации принять участие в конкурсе, в котором указываются наименование организации, сведения об организационно-правовой форме и месте регистрации, о форме собственности организации, перечень осуществляемых видов экономической деятельности, почтовый адрес, номер контактного телефона, иные возможности оперативной связи, а также наименование номинации конкурса; заявление подписывает руководитель организации, председатель профсоюзной организации (при наличии) или представитель иного представительного органа работников и главный бухгалтер;
2) приложение к заявлению, в котором содержатся сведения для оценки участника конкурса по номинации, указанной в заявлении организацией, а также сумма баллов, определенная организацией в соответствии с критериями оценки;
3) пояснительную записку в соответствии с перечнем сведений согласно приложению 1 (в пояснительной записке, в обязательном порядке отражаются краткое описание утвержденной политики/стратегии в рамках номинации, краткое описание социальных программ в рамках номинации, среднесписочная численность и средняя заработная плата (за три года), уровень и динамика показателей, характеризующих производительность труда, информация о проводимых мероприятиях в рамках номинации, со ссылками на подтверждающие документы или приложением копий таких документов);
4) информацию о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте Российской Федерации за три года, предшествующих году проведения конкурса, в произвольной форме объемом не более 5 листов формата А4;
5) приложение к заявлению, в котором в произвольной форме указываются сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а также об их исполнении, либо декларируется их отсутствие;
6) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
7) копию свидетельства о регистрации юридического лица (для филиалов юридических лиц – копию положения о филиале);
8) справку по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы от 20января 2017 года № ММВ-7-8/20@, «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи», по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на один месяц;
9) копию действующего коллективного договора (при его наличии), а также информацию о прохождении уведомительной регистрации коллективного договора в соответствующем органе по труду или в органе местного самоуправления.
Филиалы юридических лиц в составе документов, содержащихся в заявке на участие в региональном этапе конкурса, представляют также письма, подтверждающие согласие создавших указанные филиалы юридических лиц на их участие в региональном этапе конкурса.
В случае если участник заявлен для участия в конкурсе по представлению региональных или отраслевых объединений работодателей, либо по представлению территориальных объединений организаций профсоюзов, то к представлению должна быть приложена заявка на участие в региональном этапе конкурса рекомендуемой ими организации, заполненная в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций.
Заявление на участие в конкурсе, сведения для оценки участника конкурса по номинации, пояснительная записка к сведениям для оценки участников конкурса по номинации, информация о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте Российской Федерации и сведения о наличии и исполнении предписаний заверяются подписью руководителя и печатью организации.
К заявлению должны быть приложены все перечисленные в нем документы, а их названия должны соответствовать приведенному в заявлении перечню.
Если в заявке на участие в конкурсе представлены не все документы, предусмотренные Методическими рекомендациями, то заявка не допускается к участию в Конкурсе.
Обращаем внимание организаций-участников Конкурса, что в соответствии с пунктом 24 Методических рекомендаций все документы заявки формируются в электронном кабинете Программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей» https://ot.rosmintrud.ru (далее – ПИК «Мониторинг») в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Инструкция по работе участника конкурса в ПИК «Мониторинг» (роль – «Участник») приведена в приложении 6.
Рассмотрение и оценку заявок участников Конкурса осуществляет специально созданная экспертная рабочая группа по проведению Конкурса. Определение победителей регионального этапа Конкурса, а также номинирование организаций для их участия в федеральном этапе Конкурса осуществляется Смоленской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
Для получения
дополнительной информации по вопросам методического обеспечения всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» следует
обращаться в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, контактное
лицо: Ашихмин Дмитрий Викторович,
тел. +7 (495) 587-88-89 доб. 14-50, электронная почта: AshikhminDV@mintrud.gov.ru.
По вопросам работы в информационной системе необходимо обращаться в техническую поддержку конкурса: телефон +7 (495) 587-88-89 доб. 0000, электронная почта: support@rosmintrud.ru.
Будьте первым, кто оставит комментарий!