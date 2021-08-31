﻿Начался прием документов на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» — 2021

Начался прием документов на региональный этап всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» — 2021

Ежегодно с 2000 года в Российской Федерации проводится всероссийский Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – Конкурс), целью которого является привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

Проведение конкурса дает возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Конкурс проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.

Участие в региональном и федеральном этапах Конкурса осуществляется на бесплатной основе.

Номинации всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном и региональном уровнях на 2021 год

(по результатам деятельности организаций за 2020 год)

Приоритетные задачи социальной политики Наименование номинации

(на федеральном и региональном уровнях) Развитие рынка труда и содействие занятости населения За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы Создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы Развитие трудового и личностного потенциала работников За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы Создание условий для ведения здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы Развитие малого предпринимательства Малая организация высокой социальной эффективности Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий Создание комфортных условий для работников, совмещающих трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы Содействие занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в организации

Уполномоченным органом по организации и проведению регионального этапа Конкурса является Департамент Смоленской области по социальному развитию.

Прием заявок на участие в региональном этапе Конкурса осуществляется

до 10 сентября 2021 года Департаментом Смоленской области по социальному развитию по адресу: 214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23, каб. 56,

тел.: (4812) 66-46-51, 29-28-52.

Вниманию участников конкурса!

Конкурс проводится в соответствии с Методическими рекомендациями (https://mintrud.gov.ru/events/1331), утвержденными решением организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 07.07.2021 г. протокол № 1.

Организация может принять участие в нескольких номинациях Конкурса. Заявки на участие подаются по каждой номинации отдельно. На каждую из выбранных номинаций готовится отдельный полный пакет документов, который запечатывается в отдельный конверт, на котором указываются:

— наименование Конкурса,

— наименование номинации,

— наименование организации-участника,

— адрес организации-участника, контактный телефон.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие документы:

1) заявление о намерении организации принять участие в конкурсе, в котором указываются наименование организации, сведения об организационно-правовой форме и месте регистрации, о форме собственности организации, перечень осуществляемых видов экономической деятельности, почтовый адрес, номер контактного телефона, иные возможности оперативной связи, а также наименование номинации конкурса; заявление подписывает руководитель организации, председатель профсоюзной организации (при наличии) или представитель иного представительного органа работников и главный бухгалтер;

2) приложение к заявлению, в котором содержатся сведения для оценки участника конкурса по номинации, указанной в заявлении организацией, а также сумма баллов, определенная организацией в соответствии с критериями оценки;

3) пояснительную записку в соответствии с перечнем сведений согласно приложению 1 (в пояснительной записке, в обязательном порядке отражаются краткое описание утвержденной политики/стратегии в рамках номинации, краткое описание социальных программ в рамках номинации, среднесписочная численность и средняя заработная плата (за три года), уровень и динамика показателей, характеризующих производительность труда, информация о проводимых мероприятиях в рамках номинации, со ссылками на подтверждающие документы или приложением копий таких документов);

4) информацию о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте Российской Федерации за три года, предшествующих году проведения конкурса, в произвольной форме объемом не более 5 листов формата А4;

5) приложение к заявлению, в котором в произвольной форме указываются сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а также об их исполнении, либо декларируется их отсутствие;

6) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

7) копию свидетельства о регистрации юридического лица (для филиалов юридических лиц – копию положения о филиале);

8) справку по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы от 20января 2017 года № ММВ-7-8/20@, «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи», по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на один месяц;

9) копию действующего коллективного договора (при его наличии), а также информацию о прохождении уведомительной регистрации коллективного договора в соответствующем органе по труду или в органе местного самоуправления.

Филиалы юридических лиц в составе документов, содержащихся в заявке на участие в региональном этапе конкурса, представляют также письма, подтверждающие согласие создавших указанные филиалы юридических лиц на их участие в региональном этапе конкурса.

В случае если участник заявлен для участия в конкурсе по представлению региональных или отраслевых объединений работодателей, либо по представлению территориальных объединений организаций профсоюзов, то к представлению должна быть приложена заявка на участие в региональном этапе конкурса рекомендуемой ими организации, заполненная в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций.

Заявление на участие в конкурсе, сведения для оценки участника конкурса по номинации, пояснительная записка к сведениям для оценки участников конкурса по номинации, информация о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте Российской Федерации и сведения о наличии и исполнении предписаний заверяются подписью руководителя и печатью организации.

К заявлению должны быть приложены все перечисленные в нем документы, а их названия должны соответствовать приведенному в заявлении перечню.

Если в заявке на участие в конкурсе представлены не все документы, предусмотренные Методическими рекомендациями, то заявка не допускается к участию в Конкурсе.

Обращаем внимание организаций-участников Конкурса, что в соответствии с пунктом 24 Методических рекомендаций все документы заявки формируются в электронном кабинете Программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей» https://ot.rosmintrud.ru (далее – ПИК «Мониторинг») в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Инструкция по работе участника конкурса в ПИК «Мониторинг» (роль – «Участник») приведена в приложении 6.

Рассмотрение и оценку заявок участников Конкурса осуществляет специально созданная экспертная рабочая группа по проведению Конкурса. Определение победителей регионального этапа Конкурса, а также номинирование организаций для их участия в федеральном этапе Конкурса осуществляется Смоленской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Для получения дополнительной информации по вопросам методического обеспечения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» следует обращаться в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, контактное лицо: Ашихмин Дмитрий Викторович,

тел. +7 (495) 587-88-89 доб. 14-50, электронная почта: AshikhminDV@mintrud.gov.ru.

По вопросам работы в информационной системе необходимо обращаться в техническую поддержку конкурса: телефон +7 (495) 587-88-89 доб. 0000, электронная почта: support@rosmintrud.ru.