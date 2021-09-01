Наши наблюдатели

Валентина Левина,

д. Пушкино, учитель, наблюдатель:

– Право избирать и быть избранным является неотъемлемой частью цивилизованного образа жизни. От осознания этой, казалось бы, очевидной истины зависят настоящее и будущее каждого человека и страны в целом. Всеобщие прямые и открытые выборы – это, с одной стороны, –

право, с другой – обязанность каждого.

Система выборов в России достаточно открыта и прозрачна. Каждый имеет право принять в них участие как на стадии выдвижения кандидатов, так и на стадиях агитации, подсчета голосов. Если кто-то в этом сомневается, советую не отсиживаться дома, обсуждая несовершенства системы, а идти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию. Я уже не первый год являюсь общественным наблюдателем, и могу об этом говорить со всей ответственностью. В 2021 году также буду в качестве наблюдателя конт-

ролировать честность, открытость выборного процесса.

Всегда была и остаюсь глубоко убеждённой в важности голосования любого уровня: от выборов депутатов муниципального совета до президентских. Для меня это единый политический процесс, неучастие в котором способно привести к утрате гражданской позиции, а затем и к потере интереса к общественно-политическим процессам в принципе. Именно гражданская пассивность и попустительство приводят порой к самым нелепым проблемам социума.

Идти или не идти на выборы, конечно, каждый решает сам. Иметь возможность и не использовать её – вот что страшно. Страшно, потому что это равнодушие не только к стране как к территории, на которой ты живешь. Это равнодушие к своим близким. Мне не все равно!