Перемены в городской среде

В этом году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», в нашем городе благоустраивается пять дворовых территорий и сквер у памятника воинам-интернационалистам. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделено 21,8 млн. руб.

На сегодняшний день выполнены работы на пяти объектах, три из которых сданы: дворовые территории у дома № 17 по улице Вахрушева, у дома № 5-а по улице Гагарина и у дома № 63 по улице Первомайской. Сами жильцы приложили немало усилий к благоустройству, разбив клумбы, высадив цветы под окнами. Подрядными организациями отремонтированы дворовые проезды, обустроены автомобильные парковки. Для комфорта жителей установлены скамейки и урны, освещены дворы. Завершены работы по благоустройству также у жилых многоквартирных домов № 9 по улице Советской и №13 по улице Ленина, которые также преобразились благодаря ремонту.

В стадии завершения – благоустройство сквера воинам-интернационалистам, масштабная реконструкция которого близится к концу. Специалистами подрядной организации уложены брусчаткой дорожки, оборудована автомобильная парковка со стороны улицы Революционной, установлено разноуровневое освещение. Современными материалами облицован постамент, очищен сам памятник, вдоль дорожек выстланы рулонные газоны. В планах реконструкции – установка световых табло, панорамы афганской и чеченской войн с антивандальным покрытием.

В обновленном сквере смогут собираться в дни памятных дат участники локальных войн, воины-интернационалисты, отдавая дань памяти своим боевым друзьям, погибшим при выполнении боевого долга.

Марина СЕРГЕЕВА, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ.

Фото дворовых территорий у домов № 17 по улице Вахрушева и №5-а по улице Гагарина Татьяны ГЛЯШОВОЙ.