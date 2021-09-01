Теперь я первоклашка!

Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем День знаний. Ребята соскучились друг по другу и школьной атмосфере, а взрослые с удовольствием наблюдают за празднично одетыми детьми, с улыбкой и цветами шагающими на первый в новом учебном году урок. Разумеется, тщательнее остальных к этому дню готовятся первоклассники: первые в жизни учитель, звонок, портфели, пеналы и тетради в линейку…

Для Сони Пикулицкой 1 сентября стал желанным и долгожданным. Она уже умеет читать и считать до ста, а в школе № 2, где ей предстоит учиться, бывала не раз, ведь здесь работает ее мама. Наталья Сергеевна преподает математику в старших классах, и девочка мечтает пойти по ее стопам. А предстоящие трудности в виде раннего подъема и домашних заданий пока не пугают. Наоборот: хочется побыстрее раскрыть дневник или тетради и сделать в них первые записи, подружиться с одноклассниками и увидеться с теми, кто уже знаком по детсадовскому прошлому. Небольшое волнение в предвкушении долгой дороги в мир знаний не покидает Соню, ведь теперь отдых и забавы сменят серьезность и ответственность. Даже самый маленький ребенок в состоянии понять: в школу придется ходить практически каждый день.

Образно говоря, в первый класс вместе со своей дочуркой идет и мама. Наталья Сергеевна относится к этому спокойно: «Школьная атмосфера для меня привычна, поэтому никаких страхов нет. Она у нас коммуникабельная, внимательная, веселая девочка. Это сейчас немного стесняется».

Новый этап для всей семьи, где подрастает первоклашка, пролетает быстро. Самые замечательные годы своей жизни – от первой прописи до первой любви – дети проведут в стенах школы. Поэтому, наверное, мало найдется таких людей, что не вспоминали бы с ностальгией первый звонок, первую учительницу, своих школьных товарищей.

1 сентября в Сафоновском районе всего за парты сядет 5191 учащийся, из которых 518 – в первый раз, а 197 стоят на пороге выпускного. Именно для первоклассников и одиннадцатиклассников в школах района будут проведены торжественные линейки с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.



Ирина КУРОПАТКИНА

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