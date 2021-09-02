Встреча на «Теплоконтроле»

Встреча Главы МО «Сафоновский район» Александра Лапикова с работниками завода «Теплоконтроль» была построена в форме диалога.

Александр Иванович обратился к работникам старейшего в городе предприятия за поддержкой и советом относительно благоустройства, рассказал о планах руководства района, касающихся развития экономики, решения проблем ЖКХ.

В будущем году исполнится 70 лет со дня присвоения Сафонову статуса города. Местная власть заинтересована в том, чтобы все мы гордились родным городом, чтобы жизнь здесь с каждым годом становилась комфортней, чтобы перемены наступали в том числе и за счет инвесторов, создающих на нашей территории свой бизнес.

Немаловажно, что муниципальное образование «Сафоновский район» стало участником федеральной программы «Чистая вода», что наш город стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На конкурс был представлен проект комплексного развития центральной части г. Сафоново, в результате его реализации преобразятся скверы и площадь Ленина.

Глава района обратился к работникам ОАО «Теплоконтроль» с просьбой принять участие в выборах в Госдуму и Сафоновский городской Совет, поскольку от решения людей зависит, какие будут приняты решения, как сложится наша жизнь.

Вопросы, обращенные к Главе, касались создания дополнительного пешеходного перехода в поселке Горном, установки защитного ограждения у оживленной трассы, ремонта разбитых участков дорог, оборудования детских игровых площадок. От участников встречи поступило предложение о создании пункта полиции в поселке Горном.

Перед работниками завода выступила также Анна Николаевна Захарова – председатель Сафоновского районного Совета. Она выразила надежду на гражданскую активность заводчан на предстоящих выборах, рассказала о реализованных инициативах депутатов Сафоновского райсовета, в составе которого – генеральный директор ОАО «Теплоконтроль» Олег Витальевич Сильченко.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.