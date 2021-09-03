В Смоленской области запущен федеральный проект «Пушкинская карта»

С 1 сентября на Смоленщине началась реализация федерального проекта «Пушкинская карта», анонсированного Президентом страны Владимиром Путиным в ходе Прямой линии 30 июня. На сегодняшний день в нашем регионе к проекту уже присоединились областная филармония, Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова, молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова. В ближайшее время к нему подключатся еще Смоленский государственный музей-заповедник и камерный театр.

Напомним, среди основных целей проекта – повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости учреждений культуры. Теперь молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, предназначенную для посещения музеев, театров, концертных залов, экскурсий и иных культурных объектов.

С целью проработки организационных вопросов реализации федерального проекта на территории региона по поручению Губернатора Алексея Островского на площадке Смоленской областной филармонии состоялось рабочее совещание с участием представителей профильных органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений культуры, участвующих в проекте, а также АО «Почта Банк».

Стоит отметить, что на сегодняшний день для смолян определен следующий механизм выпуска и выдачи карт: чтобы стать владельцем виртуальной «Пушкинской карты» достаточно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Кроме этого, для тех ребят, кто хочет иметь именно пластиковую карту, с октября появится возможность заказать ее в подразделениях Почта Банка, в том числе, в точках обслуживания в почтовых отделениях. Для оформления необходимы паспорт и номер СНИЛС.

Важно подчеркнуть, что владельцы карт смогут посещать не только региональные, но и федеральные, а также частные учреждения культуры – перечень спектаклей, концертов и других мероприятий доступен на портале Культура.РФ.